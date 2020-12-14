Разумков сказав, чи включать у закон про особливий статус Донбасу "формулу Штайнмайєра"
Документ планують винести на голосування вже 15 грудня
Документ планують винести на голосування вже 15 грудня
У законопроект про особливий статус Донбасу нічого нового не додаватимуть, зокрема і так звану "формулу Штайнмайєра"
Про це повідомив на брифінгу спікер парламенту Дмитро Разумков, передає RegioNews.
За його словами, так звану "формулу Штайнмайєра" в документ включати також не будуть.
"Там нічого додаватися не буде. Проект закону зареєстрований, ви його бачили на сайті, змінювати його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється, на жаль, вже не перший рік, це змінюється спочатку 19-ий на 20-ий (2019 рік на 2020, – ред.), а тепер 20-ий на 21-ий. Сподіваюсь, що 22-го не буде", – зазначив Разумков.
Раніше у Раді пояснили, чому важливо продовжити особливий статус Донбасу.
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