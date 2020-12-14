Разумков сказал, впишут ли в закон об особом статусе Донбасса "формулу Штайнмайера"

Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, так называемую "формулу Штайнмайера" в документ включать не будут.

"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, это меняется сначала 19-й на 20-й (2019 год на 2020, – ред.), а теперь 20-й на 21-ый. Надеюсь, что 22-го не будет", – отметил Разумков.