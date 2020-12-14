Разумков сказал, впишут ли в закон об особом статусе Донбасса "формулу Штайнмайера"
Документ планируют вынести на голосование уже 15 декабря
Документ планируют вынести на голосование уже 15 декабря
В законопроект об особом статусе Донбасса ничего нового не будут добавлять, в том числе и так называемую "формулу Штайнмайера"
Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
По его словам, так называемую "формулу Штайнмайера" в документ включать не будут.
"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, это меняется сначала 19-й на 20-й (2019 год на 2020, – ред.), а теперь 20-й на 21-ый. Надеюсь, что 22-го не будет", – отметил Разумков.
Ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.
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