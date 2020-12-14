12:02  14 декабря
Разумков рассказал, сколько нардепов и сотрудников Рады заразились COVID-19
11:27  14 декабря
В Хмельницком облсовете объявили о создании семи фракций
08:12  14 декабря
Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2020, 13:55 2

Разумков сказал, впишут ли в закон об особом статусе Донбасса "формулу Штайнмайера"

14 декабря 2020, 13:55 2
Читайте також українською мовою
Документ планируют вынести на голосование уже 15 декабря
Документ планируют вынести на голосование уже 15 декабря
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В законопроект об особом статусе Донбасса ничего нового не будут добавлять, в том числе и так называемую "формулу Штайнмайера"

Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, так называемую "формулу Штайнмайера" в документ включать не будут.

"Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется, к сожалению, уже не первый год, это меняется сначала 19-й на 20-й (2019 год на 2020, – ред.), а теперь 20-й на 21-ый. Надеюсь, что 22-го не будет", – отметил Разумков.

Ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.

Украина формула Штайнмайера спикер Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »