У Раду внесли законопроект щодо продовження особливого статусу Донбасу
Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня
Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня
У парламент внесли проект закону №4467 про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" – він має на меті "продовжити" на рік чинний закон, дія якого завершується 31 грудня.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.
Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня.
У стані проходження документу наголошується, що проєкт закону було передано на розгляд керівництву. Водночас ані тексту документу, ані пояснювальної записки оприлюднено поки що не було.
Відомо, що дата закінчення чинного закону – 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, раніше опитування показало, що лише чверть українців підтримують особливий статус Донбасу.
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