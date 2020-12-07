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07 грудня 2020, 16:45 60

У Раду внесли законопроект щодо продовження особливого статусу Донбасу

07 грудня 2020, 16:45 60
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Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня
Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня
Фото з відкритих джерел
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У парламент внесли проект закону №4467 про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" – він має на меті "продовжити" на рік чинний закон, дія якого завершується 31 грудня.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ було зареєстровано сьогодні, 7 грудня.

У стані проходження документу наголошується, що проєкт закону було передано на розгляд керівництву. Водночас ані тексту документу, ані пояснювальної записки оприлюднено поки що не було.

Відомо, що дата закінчення чинного закону – 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше опитування показало, що лише чверть українців підтримують особливий статус Донбасу.

Донбас Україна війна Верховна Рада парламент
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