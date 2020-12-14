В Раде объяснили, почему важно продлить особый статус Донбасса

Это планируют сделать на этой неделе

Это планируют сделать на этой неделе

Фото из открытых источников

В ТКГ считают, что Верховной Раде нужно продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО еще на год. Это нужно для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Донбасса, председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин ("Слуга народа"), пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, включить в этот закон "формулу Штайнмайера", о чем договорились на "Нормандии", невозможно без внесения других технических изменений. Костин говорит, что вопрос о разработке изменений в закон о специальном порядке в ОРДЛО в течение года обсуждался в ТКГ, но Россия постоянно выдвигала какие-то другие условия.

"К сожалению, из-за неконструктивной позиции Российской Федерации нам не удалось завершить обсуждение всего комплекса изменений закона, которые бы вводили в текст вместе с так называемой "формулой Штайнмайера". Несмотря на все обращения украинской делегации о том, чтобы закончить работу над текстом этих изменений, мы не были услышаны", - пояснил он.

Напомним, 7 декабря в Раду внесли законопроект о продлении особого статуса Донбасса.