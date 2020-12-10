У Черкасах не проголосували за ОПЗЖ-кандидатів на заступників голів – ні обласної, ні міської ради

Під міськрадою сталися сутички між поліцією та активістами

Під міськрадою сталися сутички між поліцією та активістами

Фото zmi.ck.ua

Сьогодні у Черкаській міській раді депутати обрали чотирьох заступників міського голови, в обласній раді – одного. Кандидатури від ОПЗЖ в обох радах не підтримали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zmi.ck.ua.

Заступником голови Черкаської обласної ради Анатолія Підгорного став депутат від партії "Батьківщина" Михайло Мушієк. За нього проголосували 34 депутати. Також сьогодні голосували за ще одного заступника голови облради, депутата від ОПЗЖ Володимира Доманського. Проте його кандидатуру не підтримали.

Під час сесії міської ради першим заступником із питань діяльності виконавчих органів влади обрали представника від партії "За мабутнє" Сергія Тищенка. За нього проголосували 36 депутатів. Крім того, заступниками міського голови і членами виконавчого комітету стали Віктор Беззубенко, Марина Гаркава та Анастасія Чубіна. За Олега Кашка, який висувався від партії ОПЗЖ, депутати не проголосували.

Також повідомляється, що під час сесії Черкаської міськради між поліцією та активістами виникла штовханина. Активісти пікетували міськраду, вимагаючи не підтримувати на заступника голови і члена виконкому кандидатуру від ОПЗЖ.

Як повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області, коли учасники почали вчиняти протиправні дії, втрутилися поліцейські, аби їх припинити. У результаті виникла штовханина.

Поліцейські забезпечують правопорядок біля міської ради, де відбувається сесійне засідання. Ми закликаємо всіх громадян, які беруть участь у акції, не порушувати вимог чинного законодавства, адже у випадку протиправних дій - поліцейські жорстко реагуватимуть на всі провокації, незалежно від політичних переконань правопорушників, - наголосив начальник поліції Черкащини Михайло Куратченко.

Як повідомлялося раніше, вранці Черкаську міськраду пікетував Нацкорпус і охороняла поліція.