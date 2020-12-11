13:59  11 декабря
Официально: Зеленский назначил Резниченко председателем Днепропетровской ОГА
11:58  11 декабря
Зеленский озвучил основные экономические задачи Украины на 2021 год
08:11  11 декабря
Сутки в ООС: боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
11 декабря 2020, 16:23 47

Николаевский райсовет возглавила "слуга народа”

11 декабря 2020, 16:23 47
Читайте також українською мовою
Анна Коверзнева - официальная помощница нардепа от "Слуги народа" Александра Пасечного.
Анна Коверзнева - официальная помощница нардепа от "Слуги народа" Александра Пасечного.
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 декабря, в здании Николаевского областного совета состоялась первая сессия Николаевского районного совета VIII созыва, на которой избрали главу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на inshe.tv.

На пост главы Николаевского районного совета кандидатуры выдвинули три политические партии: от ОПЗЖ - Виктора Сандула, от партии "Слуга народа" — Анну Коверзневу и от партии "Европейская Солидарность" — Игоря Матвеева.

25 октября были выбраны 54 депутата Николаевского райсовета. Самую большую фракцию в райсовет провела партия "Оппозиционная платформа – За жизнь” – 17 человек.

Голосование было тайным. По итогу, за Коверзневу проголосовали 30 депутатов, за Сандула – 18, за Матвеева – 5.

По всей видимости, объединились (возможно, временно) "Слуга народа”, "Пропозиция” и "Наш край”. Ведь у "Слуги народа” 12 депутатов, у "Пропозиції” – 8, "Европейской солидарности” и "Нашего края” по 6 человек в райсовете, еще 5 прошли под флагом партии "Николаевцы”.

После подсчета голосов Коверзнева приняла присягу.

Анне Коверзневой 39 лет, закончила Одесский национальный университет имени Мечникова, стаж работы в сфере права — 20 лет. Она является официальным помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Пасечного.

Николаевский район самый крупный в области, в него вошел и областной центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.

Николаев райсовет глава Слуга народа выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Слуги народа" 14 декабря соберутся на заседание: СМИ узнали, что на повестке дня фракции
11 декабря 2020, 15:05
Херсонский горсовет избрал секретаря
11 декабря 2020, 14:52
Главой Кировоградского областного совета избрали кандидата от "Слуги народа”
11 декабря 2020, 13:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »