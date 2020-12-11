Николаевский райсовет возглавила "слуга народа”

Анна Коверзнева - официальная помощница нардепа от "Слуги народа" Александра Пасечного.

Анна Коверзнева - официальная помощница нардепа от "Слуги народа" Александра Пасечного.

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, в здании Николаевского областного совета состоялась первая сессия Николаевского районного совета VIII созыва, на которой избрали главу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на inshe.tv.

На пост главы Николаевского районного совета кандидатуры выдвинули три политические партии: от ОПЗЖ - Виктора Сандула, от партии "Слуга народа" — Анну Коверзневу и от партии "Европейская Солидарность" — Игоря Матвеева.

25 октября были выбраны 54 депутата Николаевского райсовета. Самую большую фракцию в райсовет провела партия "Оппозиционная платформа – За жизнь” – 17 человек.

Голосование было тайным. По итогу, за Коверзневу проголосовали 30 депутатов, за Сандула – 18, за Матвеева – 5.

По всей видимости, объединились (возможно, временно) "Слуга народа”, "Пропозиция” и "Наш край”. Ведь у "Слуги народа” 12 депутатов, у "Пропозиції” – 8, "Европейской солидарности” и "Нашего края” по 6 человек в райсовете, еще 5 прошли под флагом партии "Николаевцы”.

После подсчета голосов Коверзнева приняла присягу.

Анне Коверзневой 39 лет, закончила Одесский национальный университет имени Мечникова, стаж работы в сфере права — 20 лет. Она является официальным помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Пасечного.

Николаевский район самый крупный в области, в него вошел и областной центр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве избрали нового главу областного совета.