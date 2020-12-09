У Миколаєві обрали нового голову обласної ради

"За" кандидатуру проголосували 52 депутати

"За" кандидатуру проголосували 52 депутати

Фото: inshe.tv

Сьогодні, 9 грудня, у Миколаєві новообрані депутати обласної ради восьмого скликання зібралися на перше пленарне засідання, де обрали головою ради Ганну Замазєєву від "Слуг народу".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

На сесії зареєструвалося 62 депутати, двоє відсутні з поважної причини.

Відомо, що на посаду голови облради була висунута тільки одна кандидатура - Ганни Замазєєвої від "Слуги народу".

Голову облради обирали таємним голосуванням. "За" проголосували 52 депутати, проти - 7 депутатів.

Наголошується, що новий голова обласної ради восьмого скликання принесла присягу. Перед собою Замазєєва ставить завдання поліпшити умови для інвесторів у галузі, щоб регіон став фінансово незалежним і не чекав дотацій від держави.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав її з новою посадою, побажавши успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голові Миколаївської облради Вікторії Москаленко вручили дві повістки на допит.