У Миколаєві обрали нового голову обласної ради
Сьогодні, 9 грудня, у Миколаєві новообрані депутати обласної ради восьмого скликання зібралися на перше пленарне засідання, де обрали головою ради Ганну Замазєєву від "Слуг народу".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".
На сесії зареєструвалося 62 депутати, двоє відсутні з поважної причини.
Відомо, що на посаду голови облради була висунута тільки одна кандидатура - Ганни Замазєєвої від "Слуги народу".
Голову облради обирали таємним голосуванням. "За" проголосували 52 депутати, проти - 7 депутатів.
Наголошується, що новий голова обласної ради восьмого скликання принесла присягу. Перед собою Замазєєва ставить завдання поліпшити умови для інвесторів у галузі, щоб регіон став фінансово незалежним і не чекав дотацій від держави.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав її з новою посадою, побажавши успіхів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голові Миколаївської облради Вікторії Москаленко вручили дві повістки на допит.