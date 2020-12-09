10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
10:34  09 грудня
У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 13:49 6

У Миколаєві обрали нового голову обласної ради

09 грудня 2020, 13:49 6
Читайте также на русском языке
"За" кандидатуру проголосували 52 депутати
"За" кандидатуру проголосували 52 депутати
Фото: inshe.tv
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 грудня, у Миколаєві новообрані депутати обласної ради восьмого скликання зібралися на перше пленарне засідання, де обрали головою ради Ганну Замазєєву від "Слуг народу".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

На сесії зареєструвалося 62 депутати, двоє відсутні з поважної причини.

Відомо, що на посаду голови облради була висунута тільки одна кандидатура - Ганни Замазєєвої від "Слуги народу".

Голову облради обирали таємним голосуванням. "За" проголосували 52 депутати, проти - 7 депутатів.

Наголошується, що новий голова обласної ради восьмого скликання принесла присягу. Перед собою Замазєєва ставить завдання поліпшити умови для інвесторів у галузі, щоб регіон став фінансово незалежним і не чекав дотацій від держави.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав її з новою посадою, побажавши успіхів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голові Миколаївської облради Вікторії Москаленко вручили дві повістки на допит.

Слуга народа облрада голосування Кандидат голова депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »