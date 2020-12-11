"Слуги народу" 14 грудня зберуться на засідання: ЗМІ дізналися, що на порядку денному фракції
Планується обговорення держбюджету-2021 й кадрових питань
Планується обговорення держбюджету-2021 й кадрових питань
У понеділок, 14 грудня, о 18:00 відбудеться засідання пропрезидентської фракції "Слуга народу".
Як пише RegioNews, про це повідомила "Страна" з посиланням на власне джерело.
Наголошується, що на порядку денного державний бюджет і кадрові питання, пов'язані з законом, який набрав чинності 6 грудня.
"Треба щось з цим вирішити. Заступники теж не можуть повноцінно працювати через цей закон, робота міністерств заблокована", - заявило джерело видання.
Раніше повідомлялося, що "Слугу народу" Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото Раді.
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