"Слуги народу" 14 грудня зберуться на засідання: ЗМІ дізналися, що на порядку денному фракції

Планується обговорення держбюджету-2021 й кадрових питань

Планується обговорення держбюджету-2021 й кадрових питань

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Як пише RegioNews, про це повідомила "Страна" з посиланням на власне джерело.

Наголошується, що на порядку денного державний бюджет і кадрові питання, пов'язані з законом, який набрав чинності 6 грудня.

"Треба щось з цим вирішити. Заступники теж не можуть повноцінно працювати через цей закон, робота міністерств заблокована", - заявило джерело видання.

Раніше повідомлялося, що "Слугу народу" Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото Раді.