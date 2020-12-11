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11 декабря 2020, 15:40 126

Работа Каменец-Подольского горсовета снова заблокирована

11 декабря 2020, 15:40 126
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Уже второе заседание не могут избрать секретаря
Уже второе заседание не могут избрать секретаря
Фото из открытых источников
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Сегодня, 11 декабря, продолжилось второе заседание сессии городского совета восьмого созыва. В конце концов, кадровые вопросы предложили снять с рассмотрения и перейти к бюджетным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.info.

После перерыва, объявленного в сессии 9 декабря, Каменец-Подольский горсовет вновь собрался на заседание и попытался повторно проголосовать за кандидатуру секретаря, поскольку во время прошлого заседания счетная комиссия не смогла установить результаты голосования.

Однако депутаты от ВО "Свобода" выразили недоверие членам счетной комиссии, а представители "Родного края" предлагали на начало сессии вынести бюджетные вопросы, поскольку они первоочередные.

Через полтора часа споров относительно очередности выполнения положений регламента, городской голова Михаил Поситко предложил снять кадровые вопросы с повестки дня, чтобы перейти к важным для города бюджетным вопросам.

До следующего заседания сессии было предложено обсудить кандидатуры старост и секретаря городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря четыре фракции Каменец-Подольского горсовета устроили демарш, выбирая секретаря.

Хмельницкая область горсовет секретарь ВО Свобода Каменец-Подольский
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