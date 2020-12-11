Работа Каменец-Подольского горсовета снова заблокирована

Уже второе заседание не могут избрать секретаря

Уже второе заседание не могут избрать секретаря

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, продолжилось второе заседание сессии городского совета восьмого созыва. В конце концов, кадровые вопросы предложили снять с рассмотрения и перейти к бюджетным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vdalo.info.

После перерыва, объявленного в сессии 9 декабря, Каменец-Подольский горсовет вновь собрался на заседание и попытался повторно проголосовать за кандидатуру секретаря, поскольку во время прошлого заседания счетная комиссия не смогла установить результаты голосования.

Однако депутаты от ВО "Свобода" выразили недоверие членам счетной комиссии, а представители "Родного края" предлагали на начало сессии вынести бюджетные вопросы, поскольку они первоочередные.

Через полтора часа споров относительно очередности выполнения положений регламента, городской голова Михаил Поситко предложил снять кадровые вопросы с повестки дня, чтобы перейти к важным для города бюджетным вопросам.

До следующего заседания сессии было предложено обсудить кандидатуры старост и секретаря городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря четыре фракции Каменец-Подольского горсовета устроили демарш, выбирая секретаря.