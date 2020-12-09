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09 грудня 2020, 17:07 46

Комісія Волинської облради рекомендує визнати роботу голови Волинської ОДА незадовільною

09 грудня 2020, 17:07 46
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Завтра на сесії облради мають заслухати звіт голови ОДА
Завтра на сесії облради мають заслухати звіт голови ОДА
Фото з відкритих джерел
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Постійна комісія Волинської облради з питань законності рекомендувала сесії визнати роботу голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка незадовільною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "ВолиньUA".

Депутати комісії розглянули питання "Про звіт голови обласної державної адміністрації Ю.Погуляйка з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень у 2019-2020 роках". Сам очільник ОДА на засідання комісії не прийшов.

Голова постійної комісії з питань законності Анатолій Вітів (ВО "Свобода") запропонував визнати роботу адміністрації Юрія Погуляйка незадовільною.

Депутати мають право почути і оцінити роботу голови Волинської ОДА. Мене дивує повне ігнорування Юрієм Погуляйком депутатського корпусу. Його адміністрація повністю провалила роботу. Я рекомендую комісії визнати роботу Юрія Погуляйка незадовільною, - сказав "свободівець".

Члени комісії підтримали пропозицію Анатолія Вітіва.

На запланованій на завтра позачерговій сесії Волинської обласної ради першим питанням порядку денного стоїть "Про звіт голови обласної державної адміністрації Ю. Погуляйка з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень у 2019-2020 роках".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у другому турі виборів мера Луцька переміг Ігор Поліщук.

Волинська область ОДА облрада звіт розвиток
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