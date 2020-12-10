Черкаську міськраду пікетує Нацкорпус і охороняє поліція

В міськраді намагаються обрати заступників мера

В міськраді намагаються обрати заступників мера

Фото "Вичерпно

На другому засіданні першої сесії Черкаської міськради розглядають питання про обрання нових заступників міського голови та секретаря Черкаської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Вичерпно".

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко запропонував на розгляд сесії кандидатури секретаря міськради і п’ятьох заступників – від кожної фракції. Серед кандидатів на посаду заступників — екссекретар міської ради Сергій Тищенко (ПП "За майбутнє”), Марина Гаркава (ПП "Європейська солідарність”), Анастасія Чубіна (ПП "Слуга народу”), Віктор Беззубенко (ВО "Черкащани”) та Олег Кашко ("Опозиційна платформа "За життя”).

Обурення частини депутатів викликала кандидатура представника від ОПЗЖ Олега Кашки.

Про неприпустимість голосування за представника проросійської політсили заявили представники "Голосу" і "Європейської солідарності", а представник "Слуги народу" запропонував питання обрання заступників та голів комісій винесети на громадські слухання.

Тим не менш, депутати проголосували за створення шести депутатських комісій і визначилися з їх керівниками.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько сотні представників Національного корпусу зібрались під стінами міської ради, а поліція заблокувала вхід до будівлі, де відбувається сесія міськради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бондаренка переобрали міським головою Черкас у другому турі.