Подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда госимущества арестовали с залогом

Его арестовали до 5 февраля 2021 года включительно

Его арестовали до 5 февраля 2021 года включительно

Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения 2,8 миллиона гривен залога подозреваемого в попытке подкупа главы Фонда государственного имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

9 декабря следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 823 611 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого арестовали до 5 февраля 2021 года включительно.

Ранее сообщалось, что бывшему чиновнику "Николаевоблэнерго", который предлагал взятку председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко, грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 8 декабря правоохранители задержали экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов за назначение руководителем предприятия. В Национальном антикоррупционном бюро отметили, что это уже третья зафиксирована попытка подкупа главы ФГИУ.