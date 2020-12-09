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На Донбасі за добу шість обстрілів, сили ООС збили ворожий безпілотник
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09 грудня 2020, 17:59 100

На Донбасі за добу шість обстрілів, сили ООС збили ворожий безпілотник

09 грудня 2020, 17:59 100
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Українські військові зафіксували факти інженерного обладнання позицій бойовиками
Українські військові зафіксували факти інженерного обладнання позицій бойовиками
Фото: Facebook
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9 грудня в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

В Штабі ООС додали, що біля населеного пункту Мінеральне для коригування вогню із автоматичних гранатометів (АГС) ворог застосував безпілотник.

Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає”, - зазначили в штабі.

Також українські військові зафіксували факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне.

А біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік наших підрозділів, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Крім того, упродовж доби сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 74 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, протягом попередньої доби зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС війна обстріли штаб звіт
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