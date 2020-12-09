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09 декабря 2020, 21:29 8

Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск

09 декабря 2020, 21:29 8
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Фото: Офис президента
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Украина готова к проведению нового этапа разведения войск и разминирования новых участков на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины проведения саммита "Нормандской четверки" в Париже, передает RegioNews.

Он отметил, что во время прямых переговорах лидеров государств - участников Нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе.

Путь к миру всегда тернист. Но это путь, который должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - заявил Зеленский.

Президент также заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Зеленский напомнил, что Украина упростила поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построила на линии разграничения новые современные КПВВ с центрами предоставлению административных услуг.

По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

Также Зеленский добавил, что партнеры по нормандскому формату отмечают продвижение со стороны Украины на пути к миру.

Напомним, Зеленский просит Раду пока не рассматривать его закон о перезапуске КСУ.

Донбасс Владимир Зеленский Офис президента заявление разведение войск президент
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