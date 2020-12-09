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09 грудня 2020, 12:41 311

В центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини

09 грудня 2020, 12:41 311
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За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження
За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: ДСНС
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У Полтаві, в будівлі колишнього кінотеатру ім. Івана Котляревського на вул.Соборності, 31, де сьогодні сталася масштабна пожежа, рятувальники знайшли тіло людини.

Про це повідомляє полтавське видання "Зміст", передає RegioNews.

Станом на 11:30 працівниками ДСНС та поліції особу загиблого не встановлено. Ліквідація пожежі триває.

Як з'ясували рятувальники, вогонь виник на літньому майданчику, дах самої будівлі обвалилася. Локалізували пожежу о 09:15.

Також за фактом пожежі у кінотеатрі імені Котляревського поліція відкрила кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху й організовують об'їзд місця пожежі.

Нагадаємо, 9 грудня вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.

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