В центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження

Фото: ДСНС

У Полтаві, в будівлі колишнього кінотеатру ім. Івана Котляревського на вул.Соборності, 31, де сьогодні сталася масштабна пожежа, рятувальники знайшли тіло людини.

Про це повідомляє полтавське видання "Зміст", передає RegioNews.

Станом на 11:30 працівниками ДСНС та поліції особу загиблого не встановлено. Ліквідація пожежі триває.

Як з'ясували рятувальники, вогонь виник на літньому майданчику, дах самої будівлі обвалилася. Локалізували пожежу о 09:15.

Також за фактом пожежі у кінотеатрі імені Котляревського поліція відкрила кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху й організовують об'їзд місця пожежі.

Нагадаємо, 9 грудня вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.