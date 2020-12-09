В центрі Полтави на місці пожежі знайшли тіло людини
У Полтаві, в будівлі колишнього кінотеатру ім. Івана Котляревського на вул.Соборності, 31, де сьогодні сталася масштабна пожежа, рятувальники знайшли тіло людини.
Про це повідомляє полтавське видання "Зміст", передає RegioNews.
Станом на 11:30 працівниками ДСНС та поліції особу загиблого не встановлено. Ліквідація пожежі триває.
Як з'ясували рятувальники, вогонь виник на літньому майданчику, дах самої будівлі обвалилася. Локалізували пожежу о 09:15.
Також за фактом пожежі у кінотеатрі імені Котляревського поліція відкрила кримінальне провадження. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху й організовують об'їзд місця пожежі.
Нагадаємо, 9 грудня вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.