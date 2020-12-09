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09 декабря 2020, 18:28 252

Полтавская ОГА просит Минкульт оценить последствия пожара в историческом здании

09 декабря 2020, 18:28 252
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В областной администрации обещают направить все усилия на сохранение и восстановление здания
В областной администрации обещают направить все усилия на сохранение и восстановление здания
Фото: ГСЧС
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Власть Полтавщины сообщила в Министерство культуры о пожаре в историческом здании на улице Соборности, 31 и попросила предоставить эксперта для обследования пострадавшего от огня здания.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Департамент культуры и туризма ОГА сразу проинформировал о пожаре Министерство культуры и информационной политики Украины, так как это памятник национального значения и находится на контроле в Минкультуры. Также направили официальное обращение с просьбой предоставить эксперта, который приедет в Полтаву с целью проведения полноценного и качественного обследования здания, предоставления оценки причиненного ущерба", - говорится" сообщении.

По словам заместителя председателя ОГА Екатерины Рижеченко, область и город направят все усилия на сохранение и восстановление сооружения, которое является составной ансамбля Круглой площади.

Она добавила, что сейчас создается специальная комиссия с участием правоохранителей, спасателей, представители ОГА, прокуратуры, горисполкома и Минкультуры. Они разработают дорожную карту и план мероприятий по дальнейшему восстановлению здания.

Также ОГА обратилась в прокуратуру, чтобы определить контактное лицо для дальнейших процессуальных действий с целью привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, облгосадминистрация направила письма в Нацполицию и ГСЧС с просьбой предоставить информацию о причине пожара после проведения экспертиз.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что в Полтаве горит историческое здание: центр перекрыт. Пожар в здании-памятнике архитектуры в центре Полтавы вспыхнул около четырех часов утра. Загорелась историческое сооружение 1810 строительства. Общая площадь пожара составила около 600 кв м.

Позже на месте пожара нашли тело человека, по факту пожара полиция открыла уголовное производство.

Полтава ОГА Минкульт пожар расследование
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