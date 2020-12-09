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На Донбассе за сутки шесть обстрелов, силы ООС сбили вражеский беспилотник
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09 декабря 2020, 17:59 100

На Донбассе за сутки шесть обстрелов, силы ООС сбили вражеский беспилотник

09 декабря 2020, 17:59 100
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Украинские военные зафиксировали факты инженерного оборудования позиций боевиками
Фото: Facebook
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9 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки - с автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в районе населенного пункта Минеральное для корректировки огня с автоматических гранатометов (АГС) враг применил беспилотник.

Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БПЛА противника после пересечения линии разграничения. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет", - отметили в штабе.

Также украинские военные зафиксировали факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное.

А возле Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Кроме того, в течение суток саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, в течение предыдущих зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война обстрелы штаб сводка
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