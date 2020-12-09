ООС: бойовики здійснили провокацію поблизу Авдіївки

Бойових втрат серед українських підрозділів не було

Бойових втрат серед українських підрозділів не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше обстрілів з боку бойовиків на Донбасі не зафіксовано.