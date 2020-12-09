Хомчак пояснив, чому Україна не може повернути Донбас військовим шляхом

В такому випадку Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів

В такому випадку Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів

УНИАН

Якщо на Донбасі почати активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення, тому військового вирішення конфлікту на сході України немає.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform, пише RegioNews.

"У цьому контексті ще раз хочу висловити не тільки свою думку, а й обгрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове рішення неможливо з багатьох причин", — заявив Хомчак

Він пояснив, що в такому випадку, по-перше, Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів.

"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення. По-друге, будуть серйозні втрати і серед військових. Вони будуть обчислюватися трьох-чотиризначними цифрами за просування вглиб окупованих територій. Ми готові до цього?" — задався питанням Хомчак.

Також він зазначив, що треба не забувати, що у Росії є значно більше ресурсів.

При цьому він зазначив, що українське військо має бути готове до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не тільки ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.

"Серед головних завдань — забезпечення готовності органів військового управління, військових частин до виконання завдань по відсічі широкомасштабної збройної агресії на суші, в повітрі і на морі з будь-якого напрямку, готовності до відновлення територіальної цілісності держави з вдосконаленням способів ведення оборонних і стабілізаційних дій, до ведення наступальних дій, зокрема, на урбанізованій місцевості", — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Україна може ввести миротворців ОБСЄ на Донбас.