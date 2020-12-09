Помощник нардепа Сухова устроил ДТП в нетрезвом состоянии и получил только штраф

Его также лишили водительских прав на 3 года

Его также лишили водительских прав на 3 года

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствует решение суда, пишет RegioNews.

Указано, что поздно вечером 1 февраля текущего года Горбун в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины Audi А4 и начал движение по ул. Верховинной в Киеве. Он отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Водитель Toyota получил множественные травмы, в том числе перелом коленного сустава.

Помощник депутата в суде признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, в конце ноября суд назначил ему наказание в виде штрафа 8500 гривен и лишил водительских прав на 3 года.

Напомним, на Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек.