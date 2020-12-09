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09 декабря 2020, 12:09 388

Помощник нардепа Сухова устроил ДТП в нетрезвом состоянии и получил только штраф

09 декабря 2020, 12:09 388
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Фото из открытых источников
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Святошинский районный суд Киева приговорил к штрафу штатного помощника депутата Верховной Рады Александра Сухова (группа "Доверие") Богдана Горбуна за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Размер штрафа составляет 8500 гривен.

Об этом свидетельствует решение суда, пишет RegioNews.

Указано, что поздно вечером 1 февраля текущего года Горбун в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины Audi А4 и начал движение по ул. Верховинной в Киеве. Он отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Водитель Toyota получил множественные травмы, в том числе перелом коленного сустава.

Помощник депутата в суде признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, в конце ноября суд назначил ему наказание в виде штрафа 8500 гривен и лишил водительских прав на 3 года.

Напомним, на Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек.

нардеп
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