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08 декабря 2020, 18:16 162

Председателем Конотопской райсовета на Сумщине стал представитель "Нашего края"

08 декабря 2020, 18:16 162
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Сегодня на сессии депутаты избрали председателем Виктора Быка
Сегодня на сессии депутаты избрали председателем Виктора Быка
Фото из открытых источников
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Экс-глава депутатского корпуса Кролевецкого районного совета Виктор Михайлович Бык сегодня, 8 декабря возглавил Конотопскую районную раду, к которой отныне относится и бывший Кролевецкий район.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сайт Кролевца.

На должность председателя Конотопского районной совета были представлены три кандидатуры: от фракции "Батькивщина” Андрея Сахно, от "Европейской солидарности” Сергея Концедала и от "Нашего края" - Виктора Быка. За кандидатуру Виктора Быка проголосовало 26 депутатов.

Его заместителем депутаты избрали Алексея Бойченко из "Слуги народа”

До нового Конотопского района теперь вошли бывшие Кролевецкий, Путивльский, Буринский и Конотопский районы, в которых расположены 8 ОТГ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шостке избрали председателя райсовета от "Нашего края" и от заместителя ОПЗЖ.

Сумская область райсовет Конотоп Наш край Слуга народа
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