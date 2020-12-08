В Шостке выбрали главу райсовета от "Нашего края" и зама от ОПЗЖ

Сегодня, 8 декабря, состоялась первая сессия Шосткинского райсовета VIII созыва

Сегодня, 8 декабря, состоялась первая сессия Шосткинского райсовета VIII созыва

Фото Шостка-инфо

На должность главы Шосткинского райсовета «Наш край» выдвинул Викторию Сокол, ее кандидатура была единственной. А её заместителем избрали Ирину Шарамко («ОПЗЖ»), известную в Шостке кондитера.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Шостка.инфо.

Путем тайного голосования на первой сессии Шосткинского райсовета 24 депутата отдали свои голоса за главу Викторию Сокол. Ее заместителем избрали Ирину Шарамко ("ОПЗЖ"), известную в Шостке кондитера.

Депутаты от политсил "Европейская солидарность" и "За майбутнє" участвовать в голосовании отказались.

На пленарном заседании присутствовали 39 депутатов из 42.

В новый укрупненный Шосткинский район вошли уже бывшие Глуховский, Ямпольский, Середина-Будский и собственно Шосткинский районы.

Справка

Виктория Сокол последний год работала в Шосткинском городском совете. До этого с марта 2017 по июнь 2019 года была главой Глуховской РГА. Этому предшествовала 9-летняя работа от специалиста до замглавы Глуховского РГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах на первой сессии райсовета подрались и избрали главу.