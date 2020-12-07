Поліція відзвітувала про вибори у Кривому Розі
За результатами звернень та повідомлень у поліцію Кривого Рогу під час другого туру виборів міського голови відкрито 2 кримінальні провадження та складено 2 адміністративні протоколи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію.
Так, одна з кримінальних справ пов'язана з голосуванням недієздатної особи на одній з ділянок Тернівського району. З'ясовуються обставини ситуації.
Другу кримінальну справу відкрито за фактом виявлення заповнених бюлетенів за межами виборчої дільниці на території Інгулецького району.
Обидва відкриті кримінальні провадження за ч. 2 статті 158-3 (фальсифікація, підробка, крадіжка, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.
Всього станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.
Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.