Поліція відзвітувала про вибори у Кривому Розі

Всього надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Всього надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Фото: з відкритих джерел

За результатами звернень та повідомлень у поліцію Кривого Рогу під час другого туру виборів міського голови відкрито 2 кримінальні провадження та складено 2 адміністративні протоколи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

Так, одна з кримінальних справ пов'язана з голосуванням недієздатної особи на одній з ділянок Тернівського району. З'ясовуються обставини ситуації.

Другу кримінальну справу відкрито за фактом виявлення заповнених бюлетенів за межами виборчої дільниці на території Інгулецького району.

Обидва відкриті кримінальні провадження за ч. 2 статті 158-3 (фальсифікація, підробка, крадіжка, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Всього станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Нагадаємо, 6 грудня у Кривому Розі пройшов другий тур виборів мера. На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Також опубліковані дані двох екзит-полів, однак за ними перемогу отримують різні кандидати.