Кулеба назвав переговори в ТКГ про "нормандську" зустріч "театром абсурду"

Минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки"

Минулого тижня Україна ініціювала позачергове засідання ТКГ, щоб розглянути питання виконання домовленостей "нормандської четвірки"

Фото з відкритих джерел

Україна зацікавлена в переговорах ТКГ і нормандській зустрічі. Українській стороні потрібно, щоб був результат цих процесів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "РБК-Украина", пише RegioNews.

"Якщо хтось думає, що учасники ТКГ або переговорів у "нормандському форматі" регулярно не відчувають ефект театру абсурду, стикаючись з позиціями і аргументами тієї сторони, то ці люди глибоко помиляються", - розповів він.

Але, за його словами, в України немає вибору.

"Ми повинні рухатися вперед, ми повинні штовхати, тому що йдеться про нашу країну і нашу територіальну цілісність", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли може відбутися зустріч "нормандської четвірки".