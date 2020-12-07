Кулеба назвал переговоры в ТКГ о "нормандской" встрече "театром абсурда"
На прошлой неделе Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы рассмотреть вопросы выполнения договоренностей "нормандской четверки"
На прошлой неделе Украина инициировала внеочередное заседание ТКГ, чтобы рассмотреть вопросы выполнения договоренностей "нормандской четверки"
Украина заинтересована в переговорах ТКГ и нормандской встрече. Украинской стороне нужно, чтобы был результат от этих процессов.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.
"Если кто-то думает, что участники ТКГ или переговоров в "нормандском формате" регулярно не испытывают эффект театра абсурда, сталкиваясь с позициями и аргументами той стороны, то эти люди глубоко ошибаются", - рассказал он.
Но, по его словам, у Украины нет выбора.
"Мы должны двигаться вперед, мы должны толкать, потому что речь идет о нашей стране и нашей территориальной целостности", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки".
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