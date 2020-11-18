Стало відомо, коли може відбутись зустріч "нормандської четвірки"

До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами

До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами

Офіс президента

Зустріч у "нормандському форматі" лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планується до 24 грудня 2020 року. До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Глава української делегації Леонід Макарович (Кравчук, - ред.) запропонував провести такий обмін до Різдва - 24 грудня. Запропонував всіх на всіх, але як варіант хоча б ось цих близько 100 на відповідну кількість з російської сторони, яке ще належить уточнити. Присвятити це можна до проведення наступної зустрічі в "нормандському форматі", - розповів він.

За словами Арестовича, російська сторона запропонувала список з чотирьох категорій: встановлений та згоден на обмін, згоден на обмін та підготовлений до нього, встановлений, але не згодний на обмін, не встановлений.

"За цим списком влітку ми передали близько 100 осіб. В першу чергу це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон. Чотири рази відтоді ми подавали списки, росіяни не реагують, нічого не відповідають. Не тільки наші не розглядають, але і не подають свої списки", - пояснив речник делегації ТКГ.

Він додав, що цифри поки що не коментують, щоб не збуджувати суспільство.

"Тому що йде боротьба за кожного полоненого. Не хочемо порушувати суспільство обговоренням: чому 95, а не 97, кого включили, а кого ні, і не хочемо давати помилкових надій рідним", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Україна в ТКГ закликала якнайшвидше провести обмін полоненими.