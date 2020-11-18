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18 листопада 2020, 15:59 7

Стало відомо, коли може відбутись зустріч "нормандської четвірки"

18 листопада 2020, 15:59 7
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До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами
До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами
Офіс президента
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Зустріч у "нормандському форматі" лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планується до 24 грудня 2020 року. До цієї дати українська сторона хоче провести обмін утримуваними особами.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Глава української делегації Леонід Макарович (Кравчук, - ред.) запропонував провести такий обмін до Різдва - 24 грудня. Запропонував всіх на всіх, але як варіант хоча б ось цих близько 100 на відповідну кількість з російської сторони, яке ще належить уточнити. Присвятити це можна до проведення наступної зустрічі в "нормандському форматі", - розповів він.

За словами Арестовича, російська сторона запропонувала список з чотирьох категорій: встановлений та згоден на обмін, згоден на обмін та підготовлений до нього, встановлений, але не згодний на обмін, не встановлений.

"За цим списком влітку ми передали близько 100 осіб. В першу чергу це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон. Чотири рази відтоді ми подавали списки, росіяни не реагують, нічого не відповідають. Не тільки наші не розглядають, але і не подають свої списки", - пояснив речник делегації ТКГ.

Він додав, що цифри поки що не коментують, щоб не збуджувати суспільство.

"Тому що йде боротьба за кожного полоненого. Не хочемо порушувати суспільство обговоренням: чому 95, а не 97, кого включили, а кого ні, і не хочемо давати помилкових надій рідним", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Україна в ТКГ закликала якнайшвидше провести обмін полоненими.

Україна ТКГ обмін обмін полонених Нормандський формат
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