Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Тепер його повинен підписати глава держави

Тепер його повинен підписати глава держави

Фото: УНІАН

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закон України про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначимо, цей закон вносить зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації суб’єктом декларування.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Згодом у Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто.