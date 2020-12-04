У Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто

Президент досить категорично налаштований щодо відповідальності за брехню в деклараціях

Президент досить категорично налаштований щодо відповідальності за брехню в деклараціях

Офіс президента

Сьогоднішнє рішення Верховної Ради про відповідальність за брехню в електронних деклараціях було компромісним. Скоріш за все, це рішення парламенту буде тимчасовим.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів нардеп від "Слуги народу", а також представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, пише RegioNews.

За словами Веніславського, позбавлення волі за недостовірне декларування було каменем спотикання серед політичних сил. Саджати за ґрати порушників пропонував президент Володимир Зеленський.

"Робоча група, яка розробила варіант, що не містить позбавлення волі, складалася з представників різних політичних сил... Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому", - пояснив він.

Однак, як зазначив Веніславський, президент досить категорично налаштований щодо відповідальності за брехню в деклараціях.

"Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Що до справ, за якими велося розслідування і які припинилися після рішення КСУ, по них вже ніякої юридичної відповідальності не буде", - додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.