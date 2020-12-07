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07 декабря 2020, 10:59 11

Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

07 декабря 2020, 10:59 11
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Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон Украины о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отметим, этот закон вносит изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливающие ответственность за умышленное непредставление декларации субъектом декларирования.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

Впоследствии у Зеленского заявили, что решение Рады относительно лжи в декларациях будет пересмотрено.

закон
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