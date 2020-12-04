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04 декабря 2020, 17:49 5

У Зеленского заявили, что решение Рады о лжи в декларациях будет пересмотрено

04 декабря 2020, 17:49 5
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Президент достаточно категорично настроен относительно ответственности за ложь в декларациях
Президент достаточно категорично настроен относительно ответственности за ложь в декларациях
Офис президента
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Сегодняшнее решение Верховной Рады об ответственности за ложь в электронных декларациях было компромиссным. Скорее всего, это решение парламента будет временным.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нардеп от "Слуги народа", а также представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, пишет RegioNews.

По словам Вениславського, лишение свободы за недостоверное декларирование было камнем преткновения среди политических сил. Сажать за решетку нарушителей предлагал президент Владимир Зеленский.

"Рабочая группа, которая разработала вариант, что не содержит лишения свободы, состояла из представителей разных политических сил... Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - пояснил он.

Однако, как отметил Вениславский, президент довольно категорично настроен относительно ответственности за ложь в декларациях.

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Что до дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

Украина Слуга народа президент парламент решение
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