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04 декабря 2020, 15:39 116

Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни

04 декабря 2020, 15:39 116
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Фото: Facebook
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Исполняющим обязанности руководителя Львовской таможни стал 31-летний Ярослав Скоромный, приказ о его назначении подписал председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

Об этом сообщили в пресс-службе Галицкой таможни, передает RegioNews.

До этого он исполнял обязанности начальника Галицкой таможни.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет реформа таможен. Объединенная Галицкая таможня охватывает Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

После реорганизации в зону деятельности Львовской таможни будет входить только Львовская область.

Справка: Ярослав Скоромный родился в Виннице. Он имеет высшее юридическое образование. С 2012 по 2017 год работал в органах прокуратуры Винницкой области. С 9 октября 2017 года был заместителем начальника Львовской таможни. Впоследствии его перевели на должность заместителя начальника Галицкой таможни.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины назначила проведение полного аудита Одесской таможни и уволила исполняющего обязанности начальника таможни Дениса Пудрика.

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