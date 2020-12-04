Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни

Предыдущего главу уволили с этой должности 23 октября

Предыдущего главу уволили с этой должности 23 октября

Фото: Facebook

Исполняющим обязанности руководителя Львовской таможни стал 31-летний Ярослав Скоромный, приказ о его назначении подписал председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

Об этом сообщили в пресс-службе Галицкой таможни, передает RegioNews.

До этого он исполнял обязанности начальника Галицкой таможни.

В пресс-службе добавили, что сейчас идет реформа таможен. Объединенная Галицкая таможня охватывает Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

После реорганизации в зону деятельности Львовской таможни будет входить только Львовская область.

Справка: Ярослав Скоромный родился в Виннице. Он имеет высшее юридическое образование. С 2012 по 2017 год работал в органах прокуратуры Винницкой области. С 9 октября 2017 года был заместителем начальника Львовской таможни. Впоследствии его перевели на должность заместителя начальника Галицкой таможни.

Напомним, ранее Государственная таможенная служба Украины назначила проведение полного аудита Одесской таможни и уволила исполняющего обязанности начальника таможни Дениса Пудрика.