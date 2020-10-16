Одного з фігурантів справи Гандзюк визнали винним та призначили покарання
Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Україна.
Павловському призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду з прокуратурою, його звільнили від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.
Клопотання про стягнення з Павловського моральної шкоди у розмірі 500 тисяч грн залишили без розгляду на прохання позивачів.
Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина померла в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.
Павловський визнав провину і просив затвердити угоду між ним і прокуратурою, а також назвав організатором злочину голову Херсонської облради Владислава Мангера.