В Україні хочуть дозволити працювати на держслужбі після 65 років

Конституція України не передбачає обмежень щодо реалізації права на працю у цілому

Конституція України не передбачає обмежень щодо реалізації права на працю у цілому

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Про це повідомляє RegioNews.

Проєкт вносить зміни до ЗУ "Про державну службу", які передбачають можливість повторного призначення на один рік держслужбовця, який досяг пенсійного віку, без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

"Схвалення законопроєкту сприятиме ефективному функціонуванню державних органів. Ні ейджизму на державній службі", - зазначив заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, презентуючи проєкт закону.

У пояснювальній записці наголошується, що Конституція України не передбачає обмежень щодо реалізації права на працю у цілому.

"Держава повинна створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю та гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Також стаття 38 Основного закону встановлює вимогу рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування", - сказано у ній.

Нагадаємо, 2 грудня нардепи посилили захист безробітних та роботодавців на час карантину.