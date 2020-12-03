12:04  03 декабря
У Михаила Добкина подтвердили коронавирус
11:20  03 декабря
В Житомире мэр Сухомлин принял присягу
15:01  03 декабря
Бюджет этого года будет выполнен - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 13:56 84

В Украине хотят разрешить работать на госслужбе после 65 лет

03 декабря 2020, 13:56 84
Читайте також українською мовою
Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом
Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада хочет снять возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 за основу поддержали 260 парламентариев.

Об этом сообщает RegioNews.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе", которые предусматривают возможность повторного назначения на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно.

"Принятие законопроекта будет способствовать эффективному функционированию государственных органов. Нет эйджизму на государственной службе", - отметил заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, представляя проект закона.

В пояснительной записке отмечается, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службы и службы в органах местного самоуправления", - сказано в нем.

Напомним, 2 декабря нардепы усилили защиту безработных и работодателей на время карантина.

Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »