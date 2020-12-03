В Украине хотят разрешить работать на госслужбе после 65 лет

Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом

Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом

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Верховная Рада хочет снять возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 за основу поддержали 260 парламентариев.

Об этом сообщает RegioNews.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе", которые предусматривают возможность повторного назначения на один год госслужащего, который достиг пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно.

"Принятие законопроекта будет способствовать эффективному функционированию государственных органов. Нет эйджизму на государственной службе", - отметил заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, представляя проект закона.

В пояснительной записке отмечается, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службы и службы в органах местного самоуправления", - сказано в нем.

Напомним, 2 декабря нардепы усилили защиту безработных и работодателей на время карантина.