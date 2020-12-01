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01 грудня 2020, 15:48 230

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром” - ЗМІ

01 грудня 2020, 15:48 230
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Нового голову ОДА у Херсонську область поки призначати не будуть
Нового голову ОДА у Херсонську область поки призначати не будуть
Фото: із відкритих джерел
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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн “Укроборонпром”.

Про це в Telegram повідомила журналістка і шеф-редактор інтернет-видання "Лівий берег” Соня Кошкіна, передає RegioNews.

За її словами, рішення про призначення Гусєва остаточне.

Рішення прийнято остаточно, зараз оформляються документи, о п'ятій вечора буде щось на зразок невеликого представлення колективу (наскільки це зараз можливо)”, - написала журналістка.

Вона також додала, що нового голову ОДА у Херсонську область поки що призначати не будуть, в якості виконувача обов’язків на кілька місяців на цій посаді залишиться один із заступників Гусєва.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв є одним з претендентів на посаду керівника державного концерну "Укробронпром”.

Херсон Херсонська ОДА Юрій Гусєв Укроборонпром призначення
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