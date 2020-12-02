В зоні ООС бойовики стріляли з гранатомета і мінували українські позиції

Загальноукраїнська тенденція, згідно якої на виборах мерів здебільшого перемагають чинні міські голови, продовжилась і в Миколаєві, де більшість голосів отримав старий-новий градоначальник

Миколаїв після виборів: як і з ким Сєнкевичу знову доведеться домовлятись вже у новій міськраді

01 грудня 2020

"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського

Листопад увійде в історію того, як підлеглі Володимира Зеленського у Волинській області змогли допомогти заробити за два дні десятки мільйонів гривень за рахунок бюджету та програми президента «Велике...