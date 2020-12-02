В зоні ООС бойовики стріляли з гранатомета і мінували українські позиції
Від початку доби, 2 грудня в зоні проведення ООС на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета.
Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.
Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає”, - розповіли в штабі.
Також повідомляється, що сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, ООС: бойовики за добу двічі порушили режим "тиші" на Донбасі.