ООС: бойовики за добу двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

Ситуація залишається контрольованою

Ситуація залишається контрольованою

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.