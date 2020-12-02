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02 грудня 2020, 10:59 232

Харківська міська рада ухвалила бюджет на 2021 рік: що відомо

02 грудня 2020, 10:59 232
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"За" проголосували 55 депутатів
"За" проголосували 55 депутатів
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 2 грудня, на 38 сесії Харківської міської ради VII скликання був прийнятий бюджет міста на 2021 рік з запланованими доходами на рівні 15,6 млрд грн і витратами на рівні 15,4 млрд грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію міської ради.

На сесії присутні представники Харківської облради, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ..

Повідомляється, що для роботи сесії зареєструвалось 66 депутатів.

Після, заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Тетяна Таукешева представила депутатам основні показники бюджету Харкова на 2021 рік.

За її словами, доходи бюджету плануються на рівні 15,6 млрд грн (загальний фонд - 14,97 млрд грн, спеціальний фонд - 633,7 млн грн). Витрати - на рівні 15,4 млрд грн (загальний фонд - 11,3 млрд грн, спеціальний фонд - 4,12 млрд грн). Резервний фонд бюджету - 81,8 млн грн.

У свою чергу перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов визнав, що бюджет на 2021 рік не є досконалим, однак закликав депутатів проголосувати за документ.

Так, "За" проголосували 55 депутатів, проти - 1, утрималися - 8".

Раніше повідомлялося, що у Харкові ТВК в третій раз опублікувала протокол про підсумки виборів.

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