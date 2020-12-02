Для депутатів ОТГ неприпустимо співати гімн іншої країни - Кулеба

У МЗС України відповіли на заяву голови угорського міністерства щодо обшуків на Закарпатті

У МЗС України відповіли на заяву голови угорського міністерства щодо обшуків на Закарпатті

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві закордонних справ викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто та попросили угорську сторону утриматися від заяв, які створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зокрема, зазначається, що міністр закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності та створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

Кулеба назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України – депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Він також повідомив, що слідчі дії на Закарпатті відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян, і не спрямовані проти угорської нацменшини.

Раніше повідомлялось, що СБУ перевірить депутатів на Закарпатті, які співали гімн Угорщини під час присяги.

Також 1 грудня у МЗС Угорщини викликали українського посла для висловлення незадоволення і заявили, що Угорщина планує скаржитись на Україну в НАТО через обшуки на Закарпатті.