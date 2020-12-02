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02 декабря 2020, 09:52 219

Для депутатов ОТГ недопустимо петь гимн другой страны - Кулеба

02 декабря 2020, 09:52 219
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В МИД Украины ответили на заявление главы венгерского министерства относительно обысков в Закарпатье
В МИД Украины ответили на заявление главы венгерского министерства относительно обысков в Закарпатье
Фото: из открытых источников
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В Министерстве иностранных дел вызвали посла Венгрии Иштвана Ийдярто и попросили венгерскую сторону воздержаться от заявлений, которые создают деструктивную эмоциональную напряженность в украинско-венгерских отношениях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, отмечается, что министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые не отражают действительности и создают деструктивную эмоциональную напряженность в украинско-венгерских отношениях.

Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины – депутаты объединенных территориальных общин на своем инаугурационном заседании поют национальный гимн любого другого иностранного государства, в частности Венгрии.

Он также сообщил, что следственные действия на Закарпатье происходят в пределах полномочий СБУ в отношении отдельных граждан, и не направлены против венгерского нацменьшинства.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит депутатов на Закарпатье, которые пели гимн Венгрии во время присяги.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

ОТГ конфликт МИД Дмитрий Кулеба венгры Закарпатья
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