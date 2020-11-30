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30 листопада 2020, 13:16 393

У Києві вкладники банку "Аркада" знову перекрили Хрещатик

30 листопада 2020, 13:16 393
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Головна вулиця столиці буде перекрита до 18:00
Головна вулиця столиці буде перекрита до 18:00
Фото: КМДА
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У Києві протестуючі вкладники банку "Аркада" перекрили Хрещатик. Також перекрито проїзд у кварталі між вулицями Прорізна і Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

За словами активістів, на акції протесту вони виходять з травня, але їх ніхто не чує. Поки відомо, що головна вулиця Києва буде перекрита до 20:00", - йдеться в повідомленні.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом двох тижнів буде запропоновано алгоритм добудови житла ошуканих інвесторів.

Протягом двох тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для ошуканих інвесторів. Ми не залишимо людей сам-на-сам із ситуацією, в яку вони потрапили", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 30 листопада під Верховною Радою проходить мітинг ФОПів.

Київ митинг протести Аркада акція
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