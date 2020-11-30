13:58  30 листопада
Разумков не виключає введення локдауну в Україні
12:08  30 листопада
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
13:35  30 листопада
Степанова знову запросять на годину запитань до уряду
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 14:25 84

Саакашвілі фактично "продав" державну експертизу у містобудуванні бізнесменам, - Віктор Глеба

30 листопада 2020, 14:25 84
Читайте также на русском языке
Передача функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування, вважає експерт
Передача функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування, вважає експерт
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ініціативи голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі, які він просуває у сфері будівництва, фактично сприяють розширенню хаотичної незаконної забудови.

Про це в інтерв’ю RegioNews розповів експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури та НТР при Мінрегіоні Віктор Глеба.

За його словами, міністр Чернишов, замголови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, а також Офіс простих рішень Міхеіла Саакашвілі заважають посиленню державного нагляду і контролю у сфері містобудування і вважають, що треба скасувати всі системні механізми нагляду і контролю. Ідея Саакашвілі передати функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування.

Глеба стверджує, що за експрезидента Порошенка і колишнього прем’єра Гройсмана був створений так званий "ринок товариств з обмеженою відповідальністю”, які замінили собою державну експертизу. За цим рішенням теж стояв Саакашвілі.

"Як я оцінюю сьогоднішню ідею Саакашвілі з приватними контролерами? Негативно оцінюю. Саакашвілі вже розповідав про свою реформу містобудування Порошенку, а потім Гройсману і вони його послухали. Внаслідок цього 150 товариств з обмеженою відповідальністю і 6 державних підприємств експертизи легалізували на сьогоднішній день 2800 самочинних будівництва з порушенням державних будівельних норм. І це будівництва житлових будинків, торгових центрів, магазинів підвищеного класу небезпеки", - зазначив Глеба.

Він додав, що завдяки ідеї Саакашвілі передати функції контролю приватним контролерам в Україні фактично "продана" експертиза.

Завдяки Саакашвілі у нас сьогодні вже фактично "продана" експертиза. Товариства з обмеженою відповідальністю надають від імені держави послуги експертизи на всі об’єкти підвищеної складності. І що ми маємо внаслідок цього? Хаотичну незаконну забудову, з якою ми б мали боротися”, - заявив експерт.

Нагадаємо, влітку цього року Конфедерація будівельників України на чолі з Левом Парцхаладзе та Офіс простих рішень Міхеіла Саакашвілі презентували своє бачення реформи містобудування. Окрім іншого пропонувалося функцію контролю в містобудуванні забрати в держави та віддати приватним компаніям. Ці пропозиції були розкритиковані експертним середовищем.

строительство Михаїл Саакашвілі Мінрегіон Олексій Чернишов державний контроль експертиза
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »