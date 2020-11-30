Саакашвілі фактично "продав" державну експертизу у містобудуванні бізнесменам, - Віктор Глеба

Передача функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування, вважає експерт

Передача функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування, вважає експерт

Фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв’ю RegioNews розповів експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури та НТР при Мінрегіоні Віктор Глеба.

За його словами, міністр Чернишов, замголови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, а також Офіс простих рішень Міхеіла Саакашвілі заважають посиленню державного нагляду і контролю у сфері містобудування і вважають, що треба скасувати всі системні механізми нагляду і контролю. Ідея Саакашвілі передати функції контролю приватним контролерам негативно вплине на реформу містобудування.

Глеба стверджує, що за експрезидента Порошенка і колишнього прем’єра Гройсмана був створений так званий "ринок товариств з обмеженою відповідальністю”, які замінили собою державну експертизу. За цим рішенням теж стояв Саакашвілі.

"Як я оцінюю сьогоднішню ідею Саакашвілі з приватними контролерами? Негативно оцінюю. Саакашвілі вже розповідав про свою реформу містобудування Порошенку, а потім Гройсману і вони його послухали. Внаслідок цього 150 товариств з обмеженою відповідальністю і 6 державних підприємств експертизи легалізували на сьогоднішній день 2800 самочинних будівництва з порушенням державних будівельних норм. І це будівництва житлових будинків, торгових центрів, магазинів підвищеного класу небезпеки", - зазначив Глеба.

Він додав, що завдяки ідеї Саакашвілі передати функції контролю приватним контролерам в Україні фактично "продана" експертиза.

Завдяки Саакашвілі у нас сьогодні вже фактично "продана" експертиза. Товариства з обмеженою відповідальністю надають від імені держави послуги експертизи на всі об’єкти підвищеної складності. І що ми маємо внаслідок цього? Хаотичну незаконну забудову, з якою ми б мали боротися”, - заявив експерт.