Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського

Експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури Віктор Глеба розповів в інтерв’ю RegioNews про роботу науково-технічної ради в Мінрегіоні, заблоковану реформу ДАБІ, а також ролі в цьому міністра Олексія Чернишова та нардепа від «Слуги народу» Олени Шуляк

Експерт в галузі містобудування, член Української академії архітектури Віктор Глеба розповів в інтерв’ю RegioNews про роботу науково-технічної ради в Мінрегіоні, заблоковану реформу ДАБІ, а також ролі в цьому міністра Олексія Чернишова та нардепа від «Слуги народу» Олени Шуляк

Нещодавно в Мінрегіоні заново запрацювала НТР – науково-технічна рада, членом якої ви є. Багато хто пов'язує роботу НТР з корупцією, адже, зокрема, рада погоджує забудовникам відхилення від державних будівельних норм (ДБН). Ви теж досить жорстко виступили на засіданні НТР з критикою попередньої ради. Як би ви з середини охарактеризували ситуацію навколо НТР?

Я дійсно виступав з критикою роботи попередньої ради. Бо в мене така робота громадського критика-експерта, фахівця галузі. Я пропонував роботу НТР базувати на відкритості інформації, яку забудовник надає в своїй презентації. Якщо Ви зайдете на сайт НТР, то не побачите там жодної презентації. Минула секція НТР, два роки тому (в Мінрегіоні на той час заступником міністра працював Лев Парцхаладзе, - Ред.), займалася підлогом документів. При мені НТР було відхилено питання будівництва на вулиці Староноводницькій, 42, ми відхилили питання будівництва на кістках на Звіринецькому кладовищі, але якимось чином в матеріалах дозвільної справи потім з’явилося погодження НТР. Ліквідація тієї секції НТР було правильним рішенням. Тепер мене запросили в нову секцію і я не дам займатися підлогом документів.

Останнім часом ви часто критикуєте Мінрегіон, особисто міністра Олексія Чернишова, який не взяв відповідальність за розпочату в березні реформу ДАБІ, а сказав що відповідає за неї тільки після того, як відбулися відсторонення керівництва новостворених органів ДІМ та Держсервісбуд, а реформу назвали проваленою. ДАБІ ліквідовується, нові ЦОВВ створені і підпорядковані Мінрегіону. Весною в нас вже був міністр Чернишов. Але він говорить, що досі за реформу не відповідав. Що це означає?

А він і не збирається відповідати ні за реформу, ні за діяльність ДАБІ, хоча я нагадаю всім, хто в темі – що саме Мінрегіон в особі міністра є відповідальною – єдиною відповідальною, підкреслю, особою, за діяльність ЦОВВу під назвою ДАБІ. І ця ДАБІ діє у відповідності до 15 статті Конституції у спосіб, передбачений законом. А на сьогодні законом про регулювання містобудівної діяльності чітко прописана процедура і механізм роботи ДАБІ. Так от особисто Чернишов понесе відповідальність за те, що 8 місяців ДАБІ працює всупереч закону про регулювання містобудівної діяльності, з порушенням 19-ї статті Конституції України.

Олексій Чернишов є міністром з весни. Я особисто прем’єру Денису Шмигалю писав доповідні записки і був співавтором реформи, яку поховав Чернишов. Сутність цієї реформи була в тому, щоб посилити державний нагляд і контроль. Якби Олена Шуляк (нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування,- Ред.) міністр Чернишов, певна група забудовників включно з "грузинами" (Офіс простих рішень Міхеела Саакашвілі, - Ред.) не заважали, все б запрацювало. А ця група вважає, що треба скасувати всі системні механізми нагляду і контролю.

В Саакашвілі є ідеї передати функції контролю приватним контролерам…

Завдяки Саакашвілі у нас сьогодні вже фактично "продана" експертиза. Товариства з обмеженою відповідальністю надають від імені держави послуги експертизи на всі об’єкти підвищеної складності. І що ми маємо внаслідок цього? Хаотичну незаконну забудову, з якою ми б мали боротися. Насправді Олексій Чернишов і Олена Шуляк через свою тимчасову слідчу комісію з розслідувань корупції в органах ДАБК (створена у вересні,- Ред.) легалізують через існуючий на сьогоднішній день орган ДАБІ – кастрований, однорукий, але існуючий псевдоліквідований орган ДАБІ –систему дозволів. Це їхня ТСК, їхня змова, вони всі там фактично в цій комісії – міністр, і заступники, і депутати – всі.

А тепер дивіться на ситуацію. НТР, про яку Ви питали на початку, розглядає відхилення від будівельних норм на об’єктах, що мають дозволи ДАБІ. Експертна організація пише експертний звіт "підтверджуємо відповідність державним будівельним нормам". Все є. ДАБІ на підставі цього дає дозвіл. І приходить пакет документів на Мінрегіон "просимо погодити відхилення від будівельних норм". Що це? Що це за паралельна реальність? Скажіть будь ласка, ми в дурдомі? Це кретини управляють цією країною? Як можна розглядати питання відхилення від будівельних норм, якщо ДАБІ видало дозвіл? Чому ГІБуН (головний інспектор будівельного нагляду) не сидить у в’язниці? Чому не покараний головний архітектор проєкту, який написав "даний проєкт повністю відповідає державним будівельним нормам"?

Як Ви взагалі оцінюєте пропозиції Саакашвілі щодо реформи містобудування?

Негативно оцінюю. Саакашвілі розповів про свою реформу Порошенку, потім Гройсману, і вони його слухали, і як я говорив зробили ринок товариств з обмеженою відповідальністю, які замінили собою державну експертизу. 150 товариств з обмеженою відповідальністю і 6 державних підприємств експертизи легалізували на сьогоднішній день 2800 самочинних будівництва з порушенням державних будівельних норм. І це будівництва житлових будинків, торгових центрів, магазинів підвищеного класу небезпеки. Тільки 8 торгових центрів в Борисполі легалізовано через так званий "електронний кабінет Шуляк".

Якщо повернутися до Чернишова, виходить що він був відповідальний за весняні постанови Кабміну, з яких почалася реформа ДАБІ. А тепер, що чекає реформу – відкат чи продовження?

Як колишній помічник міністра розкажу вам процедуру. Ініціатором постанов Кабміну 218/219 виступав Денис Шмигаль, який на той час був міністром розвитку громад і територій (лютий 2020-го, у березні став прем’єр-міністром України,- Ред.). Кабмін, до речі, призначив Ірину Король, фігурантку кримінальної справи обшуків СБУ – в.о керівника ДАБІ. Ірина Король, а також Елла Ніколаєнко (позаштатний радник глави Мінрегіону Олексія Чернишова, - Ред.) видали через дозвільну комісію ДАБІ перший пакет дозволів. У зв’язку з цим, я роблю висновок: якщо міністр Чернишов мовчить, не бачить, не чує, не реагує, значить – він "в долі". Інакше пояснити мовчанку єдиної посадової особи, яка несе адміністративну і кримінальну відповідальність за діяльність ДАБІ неможливо.

Як ви оцінюєте містобудівні законодавчі ініціативи, які останнім часом широко обговорюються. Наприклад, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові", розробленого Мінкультом?

Не зовсім він Мінкультом розроблений, а Юлією Нечипоренко (начальник головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини в Мінкульті, - Ред.), яка всупереч діючим регламентам, правилам по державній службі, займається підлогом документів і активно бреше у себе на офіційній сторінці Мінкульту, до речі, за підтримки міністра Ткаченка, про те, що вони оприлюднили цей закон. Ви читали цей законопроект? Ні. Ви його не можете прочитати, оскільки його немає у відкритих джерелах. Немає останньої версії. Остання редакція лише на сайті Держпродспоживслужби.

Скажіть, а законопроект 2680 щодо спрощеної процедури будівництва доріг, який прибирає необхідність дозволів у ДАБІ – його просуває нардеп Олена Шуляк як спосіб швидше будувати дороги. Що в ньому такого особливого?

Ну просуває Шуляк, а закон про охорону культурної спадщини в новій редакції просуває Ткаченко. Кожен щось просуває. Питання в іншому – що закладено в суть цих законів? А закладено туди повне відділення Мінкульту із об’єктами будівництва в історичній зоні від загальної системи будівництва Мінрегіону.

А чому ми всі терпимо, що "вишиваночники", "балалаєчники" та інші культурні діячі, які не мають жодного поняття про будівництво займаються цим питанням? Чому, на сьогоднішній день, якийсь продюсер 1+1 буде розпоряджатися культурною спадщиною нерухомих об’єктів архітектури – це з яких підстав? Це яка фахова кваліфікація у Юлії Нечипоренко, у міністра Ткаченка по будівництву? Яке вони мають право взагалі займатися питаннями архітектурної спадщини? Так от ми всі живемо в реаліях Януковича і сповідуємо його концепцію. Він взяв і розділив в 2011-12 роках систему будівництва, поділивши її на нове і старе будівництво в історичних зонах в інтересах певних осіб, своїх наближених "смотрящих". Це доводить, що в Мінкульті залишилися "смотрящі" Януковича-Рибака, які досі тягнуть в особі Юлії Нечипоренко питання розділення і повного розламу будівельної галузі України. Я стверджую, я наполягаю, що містобудування не ділиться на містобудування в історичній зоні і містобудування за межами історичної зони.

Містобудування - це єдина теорія. Архітектура – це єдина наука. Будівництво – це єдина система, і вона ніяк не може бути розділена між міністерствами. Ще й Мінцифри долучилося до процесу - реєструє для Мінкульту в одних координатах, а для Мінрегіону в інших координатах об’єкти будівництва. Міцифри зараз виступає посередником між двома міністерствами – Мінкульту і Мінрегіоном, замість того, щоб чітко сказати, що в цій країні має бути єдина вертикаль. Якщо це будівництво, то займається будівельник. Якщо культура – то займається якийсь "вишиваночник", "шароварник" чи "балалаєчник" з "баяністом". Треба чітко розуміти: є галузь, є напрямок, є відповідальні фахові особи. А в нас бардак, який влаштували ще 7-8 років тому. І замість того, щоб виправити, привести у відповідність, провести таки реформу ДАБІ, щоб було чітко зрозуміло все, вони далі продовжують розривати галузь між "смотрящими". Ось де біда. Олена Шуляк вчепилася зубами в свій шматок пирога. Що вона просуває? Що просуває Олена Шуляк, що просуває Андрій Пузійчук (голова ТСК з розслідувань фактів корупції в ДАБК,- Ред.) і ТСК?

Що ж просуває ТСК?

Тимчасова слідча комісія просовує, протягує нову схему легалізації самочинних будівництв через Верховну Раду. І якщо міністр Чернишов - єдина відповідальна особа центрального органу виконавчої влади заплющує очі на корупцію і бардак в галузі – це означає, що він "в долі" і просто "кришує" будівельну мафію. І край.

Скажіть, у Вас на Фейсбуці доводилося читати, що Шуляк ледь не керує Чернишовим і коли він провалить реформу, вона його може змінити на посту міністра…

А він не розуміє, хто в нього вороги, а хто друзі. І він "пригрів змію в себе на волохатих грудях", і навіть не знає, коли вона вкусить. А вона вкусить, бо вона третій рік поспіль мріє обійняти пост міністра регіонального розвитку. Якщо він цього не бачить, якщо не бачить корупцію в ДАБІ, якщо він не бачить корупцію ТСК, що два народних депутати, заручившись підтримкою ще п’ятьох, взяли і здійснили тиск на орган місцевого самоврядування в особі ДАБК міста Бориспіль і змусили реєстратора зареєструвати самочинне будівництво в місті Бориспіль по вулиці Вокзальній 2, то негідний цей міністр своєї посади.

Якщо міністр зараз займається лише тим, що оформлює фінансові, скажімо так, "потоки", на свій фонд регіонального розвитку, щоб розпоряджатися мільярдами без дозволів… Олена Шуляк протягує будівництво без дозволів і хоче законодавчо це підкріпити. Кожна третя публікація про корупцію у "Великому будівництві", про корупцію на відмивання бюджетів, про корупцію фірми "Онур", про корупцію у Кубракова в "Укравтодорі" - це все Олена Шуляк і її зусилля по просуванню цієї корупції, щоб взагалі без нагляду і контролю здійснювалося розкрадання бюджетних коштів з "ковід-фонду".

Чому Ви думаєте, що саме Шуляк призначать міністром?

Тому що саме вона домоглася від Чернишова призначити своїх людей – точніше навіть не своїх людей, а людей Кудрявцева (Олексій Кудрявцев екс-глава ДАБІ,- Ред.) на ключові посади в Мінрегіон по напрямку ДАБІ. Це її люди відповідають зараз за всі внутрішні накази, за процеси, за роботу так званої "дозвільної комісії" ДАБІ, яка в космічних масштабах розглядає об’єкти з порушеннями державних будівельних норм і замінює собою секцію НТР.

Дуже важливе місце в містобудуванні посідає електронна система. Якою вона має бути, на вашу думку?

Я презентував свою систему "Прозора ДАБІ" в 2018 році діючому тоді керівнику ДАБІ Олексію Кудрявцеву, Голові Комітету, заступникам і в тому числі, Олені Шуляк, яка сиділа від грантоїдської організації BRDO разом з такою ж грантоїдською організацією "Разом проти корупції" і слухали мене. Я презентував, всім сподобалось, Кудрявцев почав впроваджувати мою систему, але в результаті вийшло щось зовсім інше.

І що зараз в результаті ми маємо? Як тепер ця система виглядає?

Ключі від електронної системи знаходяться в одних руках - реєструє документи дозвільного характеру чомусь Мінцифри через ДП "Дія". Що це за міністерство? Де і в яких законах це прописано?

Олена Шуляк внесла зміни в законодавство і написала, що має діяти єдина цифрова система будівництва. Вони запустили єдиний портал. І що тепер? Це і є єдина система e-construction? Вона в законі не так прописана, не так адмініструється.

На яких підствах вона реєструє? Єдина система – це перехід з паперової в електронну корупцію. Я вже раніше показував, як фельдшерсько-акушерський пункт одного з сіл був зареєстрований цією системою в парку у Києві. Я показував злочинну реєстрацію через єдиний портал незаконних самовільних документів на будівництво прапору – флагштоку в музеї Великої вітчизняної війни. Нове будівництво споруди підвищеного класу наслідків (89 метрів) без документів, зареєстроване з порушеннями трьох законів і земельного кодексу. Я показав, як Олена Шуляк, Андрій Пузійчук і вся ця "банда цифрової мафії будівельної", як вони реєструють документи.

Я звинувачую Олену Шуляк, міністра Чернишова в змові з "будівельною мафією" України.

Як ви вважаєте, чи зможе Мінрегіон завершити до кінця 2020-го року розпочату реформу містобудування, ліквідувати ДАБІ?

Мінрегіон повинен був почати і закінчити цю реформу до вересня місяця, і подати у вересні написаний міністерством законопроєкт, який Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочка-Шуляк мав розглянути і в жовтні проголосувати на сесії. Ось, що повинен був зробити Мінрегіон. Та міністерство Чернишова не написало жодного листа і жодного законопроєкту. Мінрегіон зробив постанови Кабміну, які суперечать діючому законодавству, і Мінрегіон повинен понести відповідальність в особі міністра за вчинення злочину – порушення статті 19 Конституції України. Мінрегіон не здатен нічого зробити. Законопроєкти, які мають врегулювати містобудівну галузь та підкріпити реформу, написані третіми особами, які не мають до Мінрегіону жодного стосунку. Мінрегіону доручили почати і закінчити реформу, а Мінрегіон нічого не зробив. Не почав і не закінчив.