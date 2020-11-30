Саакашвили фактически "продал" государственную экспертизу в градостроительстве бизнесменам, - Виктор Глеба

Передача функции контроля частным контролерам негативно повлияет на реформу градостроительства, считает эксперт

Передача функции контроля частным контролерам негативно повлияет на реформу градостроительства, считает эксперт

Фото: из открытых источников

Об это в интервью RegioNews рассказал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и НТС при Минрегионе Виктор Глеба.

По его словам, министр Чернышов, замглавы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, а также Офис простых решений Михала Саакашвили мешают усилению государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и считают, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля. Идея Саакашвили передать функции контроля частным контролерам негативно повлияет на реформу градостроительства.

Глеба утверждает, что за президента Порошенко и бывшего премьера Гройсмана был создан так называемый "рынок обществ с ограниченной ответственностью”, которые заменили собой государственную экспертизу. За этим решением тоже стоял Саакашвили.

"Как я оцениваю сегодняшнюю идею Саакашвили с частными контроллерами? Негативно оцениваю. Саакашвили уже рассказывал о своей реформе градостроительства Порошенко, а затем Гройсману и они его послушали. Вследствие этого 150 обществ с ограниченной ответственностью и 6 государственных предприятий экспертизы легализовали на сегодняшний день 2800 самовольных строительств с нарушением государственных строительных норм. И это строительство жилых домов, торговых центров, магазинов повышенного класса опасности", - отметил Глеба.

Он добавил, что благодаря идее Саакашвили передать функции контроля частным контролерам в Украине фактически "продана" экспертиза.

Благодаря Саакашвили у нас сегодня уже фактически "продана" экспертиза. Общества с ограниченной ответственностью предоставляют от имени государства услуги экспертизы на все объекты повышенной сложности. И что мы имеем в результате этого? Хаотическую незаконную застройку, с которой мы должны бороться”, - заявил эксперт.