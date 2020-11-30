Саакашвили фактически "продал" государственную экспертизу в градостроительстве бизнесменам, - Виктор Глеба
Инициативы главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, которые он продвигает в сфере строительства, фактически способствуют расширению незаконной хаотичной застройки.
Об это в интервью RegioNews рассказал эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры и НТС при Минрегионе Виктор Глеба.
По его словам, министр Чернышов, замглавы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, а также Офис простых решений Михала Саакашвили мешают усилению государственного надзора и контроля в сфере градостроительства и считают, что надо отменить все системные механизмы надзора и контроля. Идея Саакашвили передать функции контроля частным контролерам негативно повлияет на реформу градостроительства.
Глеба утверждает, что за президента Порошенко и бывшего премьера Гройсмана был создан так называемый "рынок обществ с ограниченной ответственностью”, которые заменили собой государственную экспертизу. За этим решением тоже стоял Саакашвили.
"Как я оцениваю сегодняшнюю идею Саакашвили с частными контроллерами? Негативно оцениваю. Саакашвили уже рассказывал о своей реформе градостроительства Порошенко, а затем Гройсману и они его послушали. Вследствие этого 150 обществ с ограниченной ответственностью и 6 государственных предприятий экспертизы легализовали на сегодняшний день 2800 самовольных строительств с нарушением государственных строительных норм. И это строительство жилых домов, торговых центров, магазинов повышенного класса опасности", - отметил Глеба.
Он добавил, что благодаря идее Саакашвили передать функции контроля частным контролерам в Украине фактически "продана" экспертиза.
Благодаря Саакашвили у нас сегодня уже фактически "продана" экспертиза. Общества с ограниченной ответственностью предоставляют от имени государства услуги экспертизы на все объекты повышенной сложности. И что мы имеем в результате этого? Хаотическую незаконную застройку, с которой мы должны бороться”, - заявил эксперт.
Напомним, летом этого года Конфедерация строителей Украины во главе с Львом Парцхаладзе и Офис простых решений Михаила Саакашвили презентовали свое видение реформы градостроительства. Кроме прочего предлагалось забрать у государства функцию контроля в градостроительстве и отдать частным компаниям. Эти предложения были раскритикованы экспертной средой.