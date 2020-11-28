Держбюджет на 2021 рік можуть прийняти на позачерговому засіданні

Окрім держбюджету потрібно прийняти ще багато законів саме у цьому році

Окрім держбюджету потрібно прийняти ще багато законів саме у цьому році

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій. Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони почали працювати. Моя думка, що потрібно збиратися на позачергові і без обговорення", - сказав Арахамія. Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.

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