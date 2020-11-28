16:02  28 листопада
Держбюджет на 2021 рік можуть прийняти на позачерговому засіданні
13:16  28 листопада
На Буковині поліція відзвітувала про порушення виборчого законодавства
18:29  28 листопада
Від початку доби бойовики шість раз провокували українських захисників на Донбасі
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2020, 16:02 21

Держбюджет на 2021 рік можуть прийняти на позачерговому засіданні

28 листопада 2020, 16:02 21
Читайте также на русском языке
Окрім держбюджету потрібно прийняти ще багато законів саме у цьому році
Окрім держбюджету потрібно прийняти ще багато законів саме у цьому році
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони почали працювати. Моя думка, що потрібно збиратися на позачергові і без обговорення", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.

Давид Арахамія Слуга народа партія бюджет фракція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »