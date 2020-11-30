Зеленський вніс законопроєкт про відтермінування касових апаратів для ФОПів до 2022 року

Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу

Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо відтермінування запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також пропонується знизити штрафи та скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

Як пише RegioNews, відповідний законопроєкт №4439 зареєстрований у парламенті. Законопроєктом пропонується: відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів;

скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);

подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій.

запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, через запровадження карантинних обмежень для боротьби з COVID-19 виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО. Нагадаємо, 4 листопада Рада "забракувала" законопроект про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

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