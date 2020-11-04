Рада "забракувала" законопроект про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Документ направили на повторне перше читання

Документ направили на повторне перше читання

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Верховна Рада не схвалила за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

За ухвалення документу за основу проголосували 212 нардепів при 226 необхідних, інформує RegioNews.

"Я вдячний керівникам фракцій, депутатських груп за це виважене рішення, тому що зараз, в умовах скорочення держбюджету, скорочення економіки та зниження податкових платежів та можливостей для бізнесу в умовах пандемії COVID ми не можемо робити тотальну фіскалізацію і змушувати встановлювати РРО", - сказав перед голосуванням заступник голови податкового комітету ВР Олександр Дубінський.

За направлення законопроєкту до комітету на підготовку на повторне перше читання проголосували 254 нардепи.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що в Україні відтермінують впровадження касових апаратів для ФОП до 2022 року.