Зеленский внес законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года

Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу

Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

Как пишет RegioNews соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте. Законопроектом предлагается: отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций в части суммы штрафов;

отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО);

продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона относительно использования программных регистраторов расчетных операций.

ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО. Напомним, 4 ноября Рада "забраковала" законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей.

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