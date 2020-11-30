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30 ноября 2020, 12:48 80

Зеленский внес законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года

30 ноября 2020, 12:48 80
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Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу
Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.

Как пишет RegioNews соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предлагается:

  • отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.
  • отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций в части суммы штрафов;
  • отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО);
  • продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона относительно использования программных регистраторов расчетных операций.
  • ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.

Напомним, 4 ноября Рада "забраковала" законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для предпринимателей.

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