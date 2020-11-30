Нардепи цього тижня можуть розглянути закон про відповідальність за брехню у деклараціях

Сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп

Сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп

Фото: УНІАН

Верховна Рада може розглянути закон про відповідальність за недостовірне е-декларування уже на цьому тижні. Йдеться про законопроєкт, який напрацюють на базі проєктів президента та робочої групи по виходу із кризи з Конституційним судом України.

Про це розповів глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради, пише RegioNews.

Він нагадав, що наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт щодо відновлення статті 366 - за недекларування або внесення недостовірних відомостей до декларації.

За словами спікера, сьогодні зранку відбулася зустріч із керівниками всіх депутатських груп. Була досягнута домовленість, що на базі президентського та проєкту робочої групи буде напрацьовано новий закон.

"Ми будемо створювати доопрацьований законопроєкт, враховуючи всі побажання, як у президентському законопроєкті, так і в законопроєкті (робочої групи, - ред.)… Якщо все буде добре, то вже цього тижня за процедурою, яку ми називаємо "ковідною", ми зможемо розглянути це питання у стінах ВР України та вийти на результат", - розповів глава Ради.

Нагадаємо, 3 листопада Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова про відновлення е-декларування.