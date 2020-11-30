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30 ноября 2020, 11:59 5

Нардепы на этой неделе могут рассмотреть закон об ответственности за ложь в декларациях

30 ноября 2020, 11:59 5
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Сегодня утром состоялась встреча с руководителями всех депутатских групп
Сегодня утром состоялась встреча с руководителями всех депутатских групп
Фото: УНИАН
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Верховная Рада может рассмотреть закон об ответственности за недостоверное е-декларирование уже на этой неделе. Речь идет о законопроекте, который разработают на базе проектов президента и рабочей группы по выходу из кризиса с Конституционным судом Украины.

Об этом рассказал глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, пишет RegioNews.

Он напомнил, что в конце прошлой недели президент Владимир Зеленский внес законопроект о восстановлении статьи 366 - за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.

По словам спикера, сегодня утром состоялась встреча с руководителями всех депутатских групп. Была достигнута договоренность, что на базе президентского проекта и рабочей группы будет наработан новый закон.

"Мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все пожелания, как в президентском законопроекте, так и в законопроекте (рабочей группы, - ред.)... Если все будет хорошо, то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в стенах ВР Украины и выйти на результат", - рассказал глава Рады.

Напомним, 3 ноября Комитет Рады поддержал законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования.

Верховная Рада
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